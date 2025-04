Anna Losano età biografia origini chi è l’attrice di Fuochi d’Artificio che interpreta Marta Bertin

Anna Losano l'attrice di Fuochi d'Artificio. È la protagonista di Fuochi d'Artificio. l'attrice Anna Losano interpreta Marta Bertin, una ragazza coinvolta nella lotta partigiana durante la Seconda guerra mondiale. Fa parte del gruppo dei 4 amici inseparabili che inseguono il sogno della libertà, attraverso la missione "Sandokan". Ma scopriamo meglio chi è Anna Losano. La sua età, le origini e la biografia dell'attrice. Anna Losano età e origini: dove è nata l'attrice. Anna Losano età 16 anni è nata nel 2009 a Pinerolo. Ha origini piemontesi, come i suoi genitori. Ha iniziato il suo percorso artistico studiando violino con il metodo Suzuki e ha coltivato una passione per la musica e la recitazione fin da piccola. Nel 2023 ha frequentato la scuola di recitazione e dizione dell'Accademia Mario Brusa di Torino.

