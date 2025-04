Sui dazi Trump chiude all’Europa e ora Meloni mette le mani avanti

Meloni con Donald Trump, nel previsto incontro di domani, per tentare di strappare una pacca sulla spalla da parte del presidente americano e qualche complimento per aver recitato la parte di pontiere tra Europa e Usa.Ma, come abbiamo già ricordato più volte su questo giornale, nessuno da Bruxelles le ha dato mandato a trattare. Anzi la Commissione Ue ha ricordato che, benché qualsiasi contatto con gli Usa sia ben venuto, la trattativa è di competenza europea.Non a caso il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic è volato a Washington qualche giorno fa. Senza peraltro ottenere grandi successi.Pochi progressi tra Europa e Usa sui daziL’Ue e gli Stati Uniti hanno fatto pochi progressi nel colmare le differenze sul commercio e i funzionari americani hanno indicato che la maggior parte dei dazi sull’Ue non saranno rimossi immediatamente. Lanotiziagiornale.it - Sui dazi Trump chiude all’Europa e ora Meloni mette le mani avanti Leggi su Lanotiziagiornale.it Gas e armi. Sono due delle leve che utilizzerà Giorgiacon Donald, nel previsto incontro di do, per tentare di strappare una pacca sulla spalla da parte del presidente americano e qualche complimento per aver recitato la parte di pontiere tra Europa e Usa.Ma, come abbiamo già ricordato più volte su questo giornale, nessuno da Bruxelles le ha dato mandato a trattare. Anzi la Commissione Ue ha ricordato che, benché qualsiasi contatto con gli Usa sia ben venuto, la trattativa è di competenza europea.Non a caso il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic è volato a Washington qualche giorno fa. Senza peraltro ottenere grandi successi.Pochi progressi tra Europa e Usa suiL’Ue e gli Stati Uniti hanno fatto pochi progressi nel colmare le differenze sul commercio e i funzionari americani hanno indicato che la maggior parte deisull’Ue non saranno rimossi immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Borsa di Milano chiude in calo: Trump e dazi pesano su auto e farmaceutica

La Borsa di Milano (-1,38%) chiude in netto calo, in linea con gli altri listini europei e in scia con Wall Street. Le parole di Donald Trump sui dazi al Canada si sono abbattute come un ciclone ed ...

Dazi, Trump: «Valuto esenzione temporanea sulle auto». Wall Street chiude in rialzo

?Donald Trump potrebbe fare l'ennesima giravolta sui dazi, questa volta sul 25% inflitto alle auto. Parlando con i reporter, il presidente ha suggerito di esentare temporaneamente le case...

Trump: «Valuto esenzione temporanea dei dazi sulle auto». Wall Street chiude in rialzo

Ursula von der Leyen è pronta a imporre «una tassa sui ricavi pubblicitari digitali» delle Big Tech. Ma il bazooka puntato sui servizi è accompagnato dall'offerta «0 per 0»: un'area di libero ...

Notizie correlate su dazi trump chiude all’europa