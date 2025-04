Fondi regionali alle tv private scontro Usigrai Giani

Giani, che apriva all'idea ventilata dal commissario Agcom, Antonello Giacomelli, di contratti di pubblico interesse che consolidino il rapporto fra il mondo dell'emittenza televisiva locale e le istituzioni.Tradotto: Fondi pubblici della Regione Toscana a emittenti locali, con buona pace da un lato dell'indipendenza dell'informazione, dall'altro del servizio pubblico."Ormai la Rai è sempre meno regionale"Un rapporto di committenza "l'auspicherei", ha spiegato Giani, "perché lo Stato per la sua autorevolezza, la sua informazione istituzionale ha un rapporto con la Rai che è sempre meno regionale e sempre di più si concentra su un'informazione statale".

