Calciomercato Juve Giuntoli non vuole cedere quel giocatore Nella sua testa esiste un altro grande sacrificato ecco di chi si tratta

Calciomercato Juve, quel bianconero non rientra Nella lista dei sacrificabili: il piano di Giuntoli collima con un'altra grande cessione

Fabiana Della Valle traccia il piano di uscite che dirigenza bianconera sta studiando per il Calciomercato Juve. Andrea Cambiaso sembra l'indiziato numero uno a partire, ma la società vorrebbe sacrificare Dusan Vlahovic. ecco le parole della giornalista sul proprio canale You Tube.

PAROLE – «Per Cambiaso il discorso è un po' più complesso: "lucchettare" Yildiz implicherebbe sacrificare Cambiaso. Tuttavia l'input è quello di proteggere i talenti giovani e italiani e qui ci rientrerebbe anche Cambiaso. Poi bisognerà capire come si muoverà il mercato e soprattutto bisognerà vedere in che modo la Juve riuscirà a vendere Vlahovic e soprattutto se ci riuscirà: solo in questo modo si capisce quali altri movimenti si possono fare per evitare sacrifici eccellenti».

