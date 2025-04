Investita sulle strisce pedonali donna grave in elisoccorso al ospedale di Mestre

grave investimento stasera, martedì 15 aprile, con una donna travolta mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali - stando ai primi riscontri - a Mellaredo di Pianiga verso le 19. La signora, una 67enne, è stata centrata da un furgone in transito in quel momento che si è fermato a dare.

