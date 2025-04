Ragazzino aggredito a colpi di machete gravissimo

colpi di machete a una mano e al volto ed è stato ricoverato in gravi condizioni al Bufalini dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.Il 15enne, originario di Medicina, frequenta il terzo anno all'istituto aeronautico di Forlì e vive nel convitto di Agraria a Cesena. Pare che la spedizione punitiva sia nata per un debito di 45 euro nei confronti di uno spacciatore straniero.I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori.Notizia in aggiornamento Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino aggredito a colpi di machete: gravissimo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cesena, 15 aprile 2025 – Brutale aggressione a un ragazzo di 15 anni nel tardo pomeriggio di oggi nel cortile dell'istituto agrario. Una decina di ragazzi incappucciati lo ha accerchiato e ferito adia una mano e al volto ed è stato ricoverato in gravi condizioni al Bufalini dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.Il 15enne, originario di Medicina, frequenta il terzo anno all'istituto aeronautico di Forlì e vive nel convitto di Agraria a Cesena. Pare che la spedizione punitiva sia nata per un debito di 45 euro nei confronti di uno spacciatore straniero.I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori.Notizia in aggiornamento

