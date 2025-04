Nasce il Milan di Tare il primo colpo è un ex Lazio

Lazio può essere il nuovo direttore sportivo del club rossonero e pensa ad un biancoceleste come primo colpoQuando tutto sembrava fatta per Fabio Paratici al Milan, la trattativa ha subito una brusca frenata che ha portato alla fumata nera. I rossoneri hanno quindi riattivato i contatti con gli altri candidati ed ora il prescelto sembra essere Igli Tare.Nasce il Milan di Tare: il primo colpo è un ex Lazio (LaPresse) – Calciomercato.itL’ex direttore sportivo della Lazio ha già ricevuto il via libera di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ma toccherà all’amministratore delegato Giorgio Furlani dare il sì definitivo. Proprio Furlani è a Roma per un incontro con Tare che potrebbe rappresenTare la svolta per la trattativa, in un senso o nell’altro, ma intanto già si rincorrono le prime indiscrezioni sul mercato. Calciomercato.it - Nasce il Milan di Tare: il primo colpo è un ex Lazio Leggi su Calciomercato.it L’expuò essere il nuovo direttore sportivo del club rossonero e pensa ad un biancoceleste comeQuando tutto sembrava fatta per Fabio Paratici al, la trattativa ha subito una brusca frenata che ha portato alla fumata nera. I rossoneri hanno quindi riattivato i contatti con gli altri candidati ed ora il prescelto sembra essere Igliildi: ilè un ex(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex direttore sportivo dellaha già ricevuto il via libera di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ma toccherà all’amministratore delegato Giorgio Furlani dare il sì definitivo. Proprio Furlani è a Roma per un incontro conche potrebbe rappresenla svolta per la trattativa, in un senso o nell’altro, ma intanto già si rincorrono le prime indiscrezioni sul mercato.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Milan, Abraham: futuro in dubbio. E Tare…

Milan, Igli Tare potrebbe diventare il nuovo ds rossonero. Tanti nodi da sciogliere: sul calciomercato la decisione sul futuro di Abraham

Orlando sul DS rossonero: “Per il Milan Tare è la scelta giusta”

Massimo Orlando è intervenuto durante la sua consueta partecipazione a Maracanà su TMW Radio parlando della situazione DS del Milan

Crisi Milan, le domande da farsi per il futuro: Paratici o Tare? E quale sarà il ruolo di Ibrahimovic?

Crisi Milan, l’analisi di Andrea Masala sul futuro dei rossoneri, in particolare in dirigenza, tra il nuovo ds e il ruolo di Ibrahimovic La crisi del Milan è continuata anche nell’ultima giornata di ...

Notizie correlate su nasce milan tare primo

Milan, nuovo direttore sportivo: incontro Furlani-Tare

L’ex Lazio in pole position dopo che sono sfumate le piste Andrea Berta e soprattutto Fabio Paratici, coinvolto nell’inchiesta sulle plusvalenze ...

L’ex Lazio in pole position dopo che sono sfumate le piste Andrea Berta e soprattutto Fabio Paratici, coinvolto nell’inchiesta sulle plusvalenze ... Milan, Tare supera il penultimo esame: ecco quando Furlani può dare l’ok al suo arrivo

Positivo l’incontro odierno a Roma tra Tare e Furlani: la prossima settimana può essere quella dell’accordo definitivo per la nomina del d.s.

Positivo l’incontro odierno a Roma tra Tare e Furlani: la prossima settimana può essere quella dell’accordo definitivo per la nomina del d.s. Nuovo ds Milan, positivo primo incontro Furlani-Tare

Igli Tare è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, è volato a Roma dove ha incontrato l'ex dirigente della Lazio dop ...