Oasport.it - Tiro a volo, azzurre costrette ad inseguire dopo 75 piattelli dello skeet a Lima

in ombra nella prima giornata delle qualificazionifemminile nell’ambito della seconda tappa di Coppa del Mondo 2025 di, scattata a, in Perù:75la migliore è Arianna Nember, nona, la quale però è in gara soltanto per il ranking e non potrà disputare la finale.Tra le 22 tiratici al via,le prime tre serie comanda la statunitense Dania Jo Vizzi a quota 74/75, la quale precede la connazionale Samantha Simonton, seconda con 73/75. Segue un quartetto al terzo posto a quota 71/75, formato dalle cinesi Che Yufei e Jiang Yiting, dalla statunitense Kimberly Rhode e dall’indiana Ganemat Sekhon.Nona posizione solitaria per Arianna Nember (Marina Militare), la quale si attesta a quota 69/75 ma è in gara soltanto per il ranking e non potrà in ogni caso disputare la finale.