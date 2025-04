Jenna Ortega è una giovane che mette in discussione le sue scelte nel trailer di Winter Spring Summer or Fall

trailer della commedia romantica Winter Spring Summer or Fall mostra la protagonista interpretata da Jenna Ortega alle prese con delle scelte importanti. Jenna Ortega è la star della commedia romantica Winter Spring Summer or Fall, in arrivo nei cinema americani il 25 aprile e di cui è stato condiviso online il trailer. Nel video si assiste a un incontro che potrebbe cambiare totalmente la vita della giovane protagonista. Cosa racconterà Winter Spring Summer or Fall Al centro della trama ci sarà la storia di Remi, interpretata da Jenna Ortega, che ha sempre pianificato il suo futuro e sta per andare a Harvard. L'incontro con lo spensierato Barnes, parte affidata a Percy Hynes White, la porta a chiedersi cosa vuole realmente nella vita. . Movieplayer.it - Jenna Ortega è una giovane che mette in discussione le sue scelte nel trailer di Winter Spring Summer or Fall Leggi su Movieplayer.it Ildella commedia romanticaormostra la protagonista interpretata daalle prese con delleimportanti.è la star della commedia romanticaor, in arrivo nei cinema americani il 25 aprile e di cui è stato condiviso online il. Nel video si assiste a un incontro che potrebbe cambiare totalmente la vita dellaprotagonista. Cosa racconteràorAl centro della trama ci sarà la storia di Remi, interpretata da, che ha sempre pianificato il suo futuro e sta per andare a Harvard. L'incontro con lo spensierato Barnes, parte affidata a Percy Hynes White, la porta a chiedersi cosa vuole realmente nella vita. .

