Champions League, il Barcellona affonda ma si qualifica: brivido PSG, tutti i risultati e cosa cambia per l'Inter

di Redazione, ecco idei quarti di finale, come sono andate Borussia Dortmunde Aston Villa PSGAlla fine non abbiamo assistito a clamorosi colpi di scena, ma quanti rischi hanno corso Paris Saint-Germain equesta sera. Il club francese e quello spagnolo sono, in ogni caso, le prime due formazioni ad strappare il pass verso le semifinali di. Iniziando dai parigini, il match contro l’Aston Villa è stato veramente al cardiopalma. Dopo il 3-1 dell’andata, Donnarumma e compagni sono passati in vantaggio grazie alla rete di Hakimi, seguito dal raddoppio firmato Nuno Mendes. Finita qui? Tutt’altro: Tielemans, McGinn e Konsa ribaltano il parziale e si assicurano così un successo casalingo non sufficiente però per passare il turno. 3-2 inglese finale (4-5 francese in virtù dei due match).