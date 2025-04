Aston Villa tutto cuore ma in semifinale Champions va il Psg

Villa Park di Birmingham dove un Aston Villa tutto cuore rimonta 2 gol al Psg e vince 3-2, ma non riesce a ribaltare il 3-1 dell'andata. I francesi vola Ilgiornaleditalia.it - Aston Villa tutto cuore, ma in semifinale Champions va il Psg Leggi su Ilgiornaleditalia.it Obiettivo raggiunto per i francesi, inglesi capaci di rimontare 2 gol e vincere 3-2 nel ritorno BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Girandola di emozioni alPark di Birmingham dove unrimonta 2 gol al Psg e vince 3-2, ma non riesce a ribaltare il 3-1 dell'andata. I francesi vola

