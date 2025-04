Guirassy non basta al Dortmund Barcellona in semifinale Champions

Dortmund (GERMANIA) - Il Barcellona trema in parte, ma grazie al 4-0 casalingo dell'andata centra la qualificazione in semifinale, nonostante la sconfitta per 3-1 patita a Dortmund. Ai tedeschi non basta una tr Ilgiornaleditalia.it - Guirassy non basta al Dortmund, Barcellona in semifinale Champions Leggi su Ilgiornaleditalia.it L'attaccante del Borussia segna una tripletta, catalani ko 3-1 nel ritorno ma qualificati(GERMANIA) - Iltrema in parte, ma grazie al 4-0 casalingo dell'andata centra la qualificazione in, nonostante la sconfitta per 3-1 patita a. Ai tedeschi nonuna tr

Borussia Dortmund Barcellona 3-1, un super Guirassy non basta ai gialloneri per completare la rimonta: in semifinale ci vanno i blaugrana!

Borussia Dortmund Barcellona: super Guirassy sfiora il miracolo, ma non basta! In semifinale ci vanno i blaugrana, forti del 4-0 dell'andata Il Borussia Dortmund sfiora ...

