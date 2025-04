Champions Barça e Psg in semifinale

Champions League. Se la vedranno rispettivamente con chi passerà tra Inter e Bayern Monaco e tra Arsenal e Real Madrid. Il Barça soffre e perde 3-1 a Dortmund, ma passa in virtù del 4-0 dell'andata. Tripletta di Guirassy (11' su rigore, 49' e 76'),in mezzo l'autogol di Bensebaini (54'). A Birmingham, il Psg cede 3-2 all'Aston Villa dopo essere stato avanti con Hamiki e Mendes. Rimonta inglese con Tielemans, McGinn e Konsa. Ma prevale il 3-1 dell'andata a Parigi.

