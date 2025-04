Trump E la Cina che deve fare un accordo con noi Media No alla proposta Ue su zero dazi al industria Meloni Momento difficile

Tgcom24.mediaset.it - Trump: "E' la Cina che deve fare un accordo con noi" | Media: "No alla proposta Ue su zero dazi all'industria" | Meloni: "Momento difficile" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Pechino blocca l'acquisto di nuovi Boeing. Il presidente americano valuta un'esenzione temporanea delle tariffe doganali sulle auto. E assicura "permessi rapidi alle aziende che vogliono venire a produrre negli Usa"

L’IA, i dazi di Trump, la Cina. Mario Draghi: «Ecco perché l’Ue deve agire come un solo Stato»

L’Unione Europea deve rispondere con velocità e decisione al nuovo contesto mondiale. E deve farlo agendo come fosse un unico Stato. Mentre i prezzi sono cresciuti per cause autoprodotte. E quindi ...

