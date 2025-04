Legge Morandi Mattarella firma ma con rilievi

Mattarella, ha firmato la "Legge Morandi" ma ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Giorgia Meloni nella quale segnala alcune "discriminazioni" nel provvedimento che andranno sanate. La Legge è stata approvata dalle Camere lo scorso 20 marzo.Discriminati i figli sulla base dello stato civile dei genitoriLa pdl innanzitutto contiene una norma "discriminatoria" delle unioni civili rispetto al matrimonio, nonché "una inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori", scrive il presidente della Repubblica."Suscita riserve, poi, la limitazione dei benefici a vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale sia per "l'incertezza interpretativa della categoria di infrastruttura 'di rilievo nazionale' che non risulta di agevole determinazione" ma anche per "l'esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali".

