Champions League, Borussia Dortmund Barcellona finisce 3-1. Blaugrana in semifinale con il brivido Accede con il brivido alla semifinale il Barcellona, che dopo il 4-0 dell'andata, rischia la rimonta del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park nei quarti di finale di Champions League perdendo 3-1. La squadra di Hansi Flick, forse adagiata dopo l'ampio vantaggio .

