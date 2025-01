Quotidiano.net - Da Drew Starkey a Jacob Elordi: gli attori più in vista nel 2025

Ilè appena iniziato ma, per molti nomi, i prossimi mesi sono visti come la definitiva possibile consacrazione nell’Olimpo delle celebrità. Grazie a titoli in arrivo sul grande schermo e dopo un’iniziale ascesa con una fama crescente, ci sono alcuni personaggi che sono da tenere sotto attenta osservazione quest’anno poiché potrebbero essere tra gli artisti più amati dei prossimi tempi. Ecco alcuni nomi dida tenere d’occhio nel, con alcuni progetti importanti in arrivo sul piccolo e sul grande schermo.I ruoli in film come Love, Simon e Il coraggio delle verità hanno portatoa conquistare una parte nella serie Netflix “Outer Banks”. Proprio grazie a questa interpretazione ha iniziato a farsi notare al grande pubblico (in tutto il mondo). Ha ottenuto riconoscimenti per aver vestito i panni dell'adolescente problematico Rafe Cameron nella serie d'avventura diventata un piccolo cult sulla piattaforma streaming a pagamento.