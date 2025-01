Notizie.com - Cos’è la taharrush gamea, la molestia collettiva dell’inchiesta sul Capodanno in piazza Duomo: anche due inglesi hanno denunciato

Leggi su Notizie.com

Ci sarebbe il fenomeno della, un’espressione in lingua araba che significa letteralmente, dietro le aggressioni fisiche e sessuali avvenute ina Milano durante i festeggiamenti per il.Su questa ipotesi sono al lavoro gli investigatori della squadra mobile del capoluogo lombardo ed i pm della Procura della Repubblica di Milano. L’inchiesta è stata aperta a seguito della denuncia pubblica di una ragazza belga su un giornale locale.la, lasulindue(ANSA FOTO) – Notizie.comLaè un’aggressione sessuale di massa ai danni di una o più donne. Può sfociare nello stupro ed è stata documentata nei primi anni 2000 in Egitto.