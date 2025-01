Thesocialpost.it - Catania, ventenne uccide il compagno dell’ex fidanzata: indagato per omicidio aggravato premeditato

Non è riuscito a riconquistare la sua ex ragazza e il figlio nato l’anno scorso. Così, a soli 20 anni, è diventato un assassino. Ha ucciso un giovane di un anno più grande, il suo rivale, il nuovoche aveva preso il posto nel cuore della ragazza, avviando una vita insieme a lei e al bambino. Un piccolo innocente, ignaro del dramma che già segna la sua esistenza. Anche lui vittima di questa sorta di faida che affonda le radici nella tradizione catanese. Il tragico evento è avvenuto in piazza Palestro, sotto le pietre della monumentale Porta Garibaldi, dominata da un orologio che segna il tempo di una città segnata da eruzioni, terremoti e tragedie, come quella di quel pomeriggio violento che ha scosso tutti: sociologi, politici, il vescovo e i volontari che cercano di risollevare una comunità in difficoltà, qui al Fortino, il quartiere dove le lancette di quell’orologio si sono fermate per Francesco Giuseppe Castiglione, conosciuto come Ciccio, colpito da cinque proiettili alla schiena, probabilmente mentre tentava di fuggire dal suo aggressore, Calogero Michael Romano, determinato a compiere l’atto.