Botte e minacce con l’acido all’ex titolare, nei guai un 41enne

Perugia, 10 gennaio 2025 –di un pubblico esercizio presso il quale aveva prestato servizio tempo prima. Per questo un uomo di 41 anni di origine sudamericana ha ricevuto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna. L’accusa nei suoi confronti è quella di atti persecutori, lesioni personali e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Dalle indagini della polizia, coordinate dalla procura di Perugia, è emerso che l'indagato ha percosso e minacciato laper motivi connessi al servizio prestato, tempo prima, presso il locale. Tutto è iniziato lo scorso ottobre, quando l'uomo si è presentato nei pressi del locale e, in escandescenza, ha danneggiato la porta dell'esercizio e alcuni suppellettili. Le condotte intimidatorie sono poi proseguite qualche giorno dopo; l'uomo si è ripresentato nel locale pubblico arrivando a percuotere violentemente la donna che, nell'occasione, ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 6 giorni.