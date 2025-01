Ilrestodelcarlino.it - Baby gang scatenate, vandalismi in tutte le città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Valmusone è sotto scacco deivandali che sono tornati soprattutto durante le festività natalizie a danneggiare l’arredo urbano e non solo. A Castelfidardo hanno letteralmente divelto i cestini dell’immondizia situati nell’area verde di Sant’Agostino, una zona molto frequentata anche di sera oltretutto per la presenza della gelateria e della chiesa vicino al maximarket. Nessuno si sarebbe accorto di nulla ma il giorno dopo la polizia municipale ha acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza che puntano proprio nei pressi della zona. A oggi quei ragazzi hanno le ore contate: sarebbero infatti stati tutti individuati. Si tratterebbe di un gruppetto di giovanissimi di 15 e 16 anni residenti nei paraggi. Non è la prima volta che si verificano episodi di vandalismo proprio in quel punto, oltre che in varie altre aree del centro storico.