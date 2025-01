Arriva il freddo nel fine settimana in tre giorni previsti cali anche di 10C al Centro-Sud

Feedpress.me - Arriva il freddo nel fine settimana, in tre giorni previsti cali anche di 10°C al Centro-Sud

Leggi su Feedpress.me

L’Anticiclone delle Azzorre si allunga fino in Norvegia e spinge il gelo verso l’Italia, da sabato temperature più rigide e in tresi attende il crollo termico. Sono le previsioni meteo di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. «Nelle prossime ore avremo ancora temperature in linea con la media del periodo o leggermente sopra. Il cambiamento avverrà a partire da sabato - spiega.