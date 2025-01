Anteprima24.it - Accademia, domani il ritorno in campo al Rampone

Tempo di lettura: < 1 minutoPrimo impegno dell’anno per l’Volley.Le giallorosse scenderanno inpomeriggio alla Palestradi Benevento contro il S. Lorenzo di Mercato S. Severino (SA), gara valevole per la decima giornata del campionato regionale di Serie C.Dopo il brillante exploit prenatalizio a Caivano, le beneventane sono chiamate ad una nuova prestazione importante in un match molto delicato per la classifica. In caso di successo, alla luce anche dello scontro diretto in programma tra Volla e Torre Annunziata, l’potrebbe infatti accorciare ulteriormente il distacco dai primi posti e ritrovarsi per la prima volta dall’inizio della stagione in zona play off. Una rincorsa entusiasmante, maturata di settimana in settimana, per un risultato vicino ma ancora tutto da maturare.