Ilfattoquotidiano.it - Un elefante fa una strage, si agita e sfugge al controllo: attacca la folla a un Festival provocando oltre 20 i feriti

In centinaia si erano riuniti per partecipare alPuthiyangadi a Tirur, in India. Si tratta di un evento che si svolge ogni anno nella città e che raccoglie non solo i cittadini, ma anche molti turisti nei festeggiamenti. Quest’anno, tuttavia, la celebrazione si è conclusa in tragedia. Durante l’evento, al quale erano presenti cinque elefanti, uno degli animali è sfuggito aldegli addestratori e ha iniziato a caricare la. Le immagini diffuse da diversi media mostrano l’, di nome Pakkathu Sreekuttan, raccogliere un uomo da terra con la proboscide, per poi scuoterlo e lanciarlo in aria. Il risultato? Almeno 23 persone sono rimaste ferite, tra cui una in modo grave.Secondo l’ispettore di polizia K.J. Jinesh, responsabile della stazione di polizia locale, ha affermato che isono stati trasportati negli ospedali più vicini alla scena dell’accaduto, mentre ipiù gravi sono stati curati all’ospedale di Kotakkal.