Ilgiorno.it - Ucciso la notte di Capodanno. Al vaglio la posizione di 30 ragazzi

Leggi su Ilgiorno.it

Si è conclusa l’autopsia su Roberto Comelli, il 42enne carpentiere di Cortefranca ammazzato ladiall’esterno della sala civica del centro anziani di Prod’Iseo, dove era in corso un veglione con un’ottantina di ventenni. Per avere risposte certe servirà ancora tempo - la procura ha chiesto ai consulenti Andrea Verzeletti e Liliana Maria Lancini anche l’esame tossicologico -, ma nel frattempo è stata confermata la coltellata inferta al petto con una lama da trenta centimetri quale causa della morte. Stando alle prime indiscrezioni sarebbero emersi sulla vittima, in specie sul viso, segni compatibili con un pestaggio compiuto la sera del 31 dicembre, parecchie ore prima dell’omicidio. Da chi, è da chiarire. In ogni caso l’indagine è destinata ad allargarsi e a coinvolgere altri partecipanti alla festa.