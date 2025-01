Terzo mandato in Campania Giorgia Meloni | Oggi impugniamo la legge ma è una questione nazionale

Leggi su Ildenaro.it

“Partendo dal caso dellac’è un tema di metodo. Gli uffici di Palazzo Chigi hanno fatto una ricognizione per gli approfondimenti per capire, in base all’articolo 122 della Costituzione, se lasia unache compete allo Statoo se le Regioni siano in grado o sia nella facoltà delle Regioni di autodeterminarsi. La nostra conclusione è che lariguarda un principio fondamentale e quindi la materia di competenza dello Statoed è la ragione per la quale nel Consiglio dei Ministri dinoilaregionale della”. Il Presidente del Consiglio,, interviene così sul tema deldei ‘Governatori’, nel corso della conferenza stampa, organizzata dal Consigliodell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.