Stop ai fondi per l’educazione sessuale | Lega esulta insorgono opposizioni

E’ scontro sulle parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che oggi durante il question time alla Camera ha spiegato che i 500mila euro stanziati dalla legge di bilancio per promuovere corsi di educazioneed affettiva saranno utilizzati per formare gli insegnanti delle scuole medie e superiori sui temi della prevenzione delle infertilità. La risposta da un lato rassicura lache teme che il fondo venga utilizzato per introdurre “le cosiddette materie gender” nelle scuole, dall’altro fa insorgere leche di quel fondo si sono fatte promotrici durante l’esame della manovra.A commentare per primo “le parole imbarazzate di un imbarazzato ministro Ciriani” è il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Sono gravi” perché “il ministro ha detto che il governo non darà seguito alle disposizioni previste dall’emendamento sule affettiva nelle scuole, già approvato in manovra.