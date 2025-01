Ilnapolista.it - Stellini il vice di Conte: «Si sta molto bene insieme a lui, ma mai comodi»

Leggi su Ilnapolista.it

Cristianallenatore di Antonioal Napoli, è intervenuto stamane su Radio Crc, la radio partner del Napoli. «15 anni con? Si staa lui, ma mai. Bisogna sempre farsi trovare pronti, lavorare sodo ed avere grande rispetto di tutti. Quest’ultimo è l’aspetto più importante che tendo a guardare».Leggi anche:: «Se la partita di oggi è segno di un cambio lo vedremo in futuro»: «Più ci si avvicina alla partita, piùentra in gioco in modo determinante nell’allenamento»Le parole di Cristian:«Il ruolo del secondo allenatore si èevoluto negli anni. Ho smesso di giocare nel 2010 e da quel momento gli staff sonocambiati: sono più numerosi ed ogni componente ha una funzione. Il secondo è diventato un po’ il tramite tra l’allenatore e lo staff.