Sport.quotidiano.net - Sassuolo Buona la prima? Poche volte...

di Stefano Foglianila? Non proprio. Il motto, in effetti, non è che si attagli granchè bene alche comincia l’anno, e non fa differenza che si tratti di serie A o B dal momento che la percentuale di vittorie seguite allagara dopo la sosta natalizia non fa giustizia di quanto ilè solito fareo dopo. L’eccezione che conferma la regola è arrivata la stagione scorsa, con ilche ha cominciato il 2024 battendo la Fiorentina ma, visto come è finita la stagione, tanto vale lasciar perdere. E, per confermare l’assunto, aggiungere come il, tra 16 stagioni trascorse tra serie A (11) e B (5) delle prime partite dell’anno ne ha vinte, appunto, 3 su 16. Contro la Fiorentina – era il 6 gennaio 2024 – poco più di un anno fa, contro il Milan il 5 gennaio del 2015 al Meazza, ancora in serie A, e contro la Juve Stabia, in B, al Braglia di Modena, nel 2011/12.