Ilrestodelcarlino.it - Rincaro bollette in arrivo. Cna: no alle speculazioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’del nuovo anno ha portato con sé una nuova ondata di rincari nelle case e nelle aziende di tutto il Piceno. I primi segnali decisamente poco incoraggianti in questo senso arrivano ddi energia elettrica e gas recapitate a cavallo tra 2024 e 2025, riviste decisamente al rialzo e in alcuni casi triplicate rispetto alla media degli ultimi mesi. A farne le spese, in queste settimane, saranno i nuclei familiari del territorio, ma anche tutte le piccole e medie imprese che,quotidiane e fin troppe difficoltà affrontate fin qui, dovranno ora aggiungere dei cospicui aumenti in bolletta, che nei mesi a venire potrebbero portare a una nuova vertiginosa impennata. In particolare, secondo le ultime stime l’energia elettrica subirà un aumento del 18% circa nel primo trimestre 2025, mentre dquotazioni del gas sul mercato europeo emerge che un megawattora ha raggiunto il costo di 48 euro, con ulteriori aumenti in vista per i prossimi mesi.