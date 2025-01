Ilnapolista.it - Ranieri: «Alla tattica si è dato troppo peso, troppo. Il calcio è semplice, spesso gli allenatori lo complicano»

Leggi su Ilnapolista.it

: «si è. Il»Claudionella conversazione con Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.Quando allenavi all’estero eri considerato il meno italiano degli Italians perché puntavi pochissimo sulla.«Non amo le gabbie mentali, provo sempre ad aprirle».Qui non servono spiegazioni.«Ho girato il mondo, allenato dappertutto, da noi c’è sempre stata troppa, giocatori ingabbiati, talenti frenati e spettacolo depresso. Le cose sono cambiate con la globalizzazione delglobalizzato, non evoluto. Più informazioni per tutti e più omologazione. D’accordo sull’organizzazione difensiva, sulla personalizzazione dei compiti, ma poi in campo ci vanno loro. Che devono sentirsi bene e giocare con naturalezza, come sanno.