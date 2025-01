Sport.quotidiano.net - Quanti rinforzi in riva al lago. Como insaziabile: arriva Fresneda, idea Ikonè

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unsempre più protagonista di mercato, cambia programma all’ultimo minuto e da Marbella, dove si trova in ritiro, non passerà oggi da Mozzate, ma andrà direttamente a Roma, per la partita con la Lazio, di domani sera. Quindi è da escludere al momento l’utilizzo dei due nuovi arti Assane Diao e il portiere Jean Butez, li vedremo probabilmente martedì prossimo contro il Milan al Sinigaglia. Il mercato dei lariani non è mai fermo, ogni giorno lo scenario cambia, anche perchè i procuratori di mezza Europa, si sono accorti che la società comasca è una delle poche, che può mettere in campo, per le trattative soldi freschi in contanti. Dopo il grosso investimento su Diao, oggi dovrebbe arre dallo Sporting Lisbona, per visite e firma, Ivan, un esterno destro di difesa, anche lui nazionale spagnolo under 19, il ragazzo arin prestito, con diritto di riscatto di dieci milioni.