Lapresse.it - Pensioni, aumentano i requisiti: dal 2027 serviranno 43 anni e un mese di contributi

Leggi su Lapresse.it

per andare in pensione. La denuncia arriva da parte della segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione.Secondo un’analisi dell’ufficio politiche previdenziali della Cgil dal43e undiper ritirarsi, dal 202943e tre mesi.“Esprimiamo profonda preoccupazione per la recente modifica unilaterale deistici operata dall’Inps sui propri applicativi – afferma la Cgil – senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale“.“Risulta infatti che l’Inps abbia aggiornato i criteri di calcolo delle– spiega ancora la Cgil – introducendo un aumento deidi accesso: dalper accedere alla pensione anticipata saranno necessari 43e 1di; mentre dal 2029 il requisito aumenterà ulteriormente a 43e 3 mesi.