Bergamonews.it - Operazione delle forze dell’ordine in Stazione: cinquanta persone controllate

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un importante dispiego di: Polizia di Stato, carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza con unità cinofile e i militari dell’Strade Sicure.Nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio ladi Bergamo è stata teatro di un’estesa attività di controllo del territorio nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione di reati come lo spaccio di droga e il possesso di armi bianche deciso dalla Prefettura.I controlli sono stati effettuati in piazzale Marconi, allaAutolinee, in piazzale Alpini e nelle vie Paglia e Bonomelli.in azione anche nel nuovo passaggio a raso aperto martedì che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni.Sono stateuna cinquantina di, di cui 15 con precedenti penali o di polizia.