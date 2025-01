Mistermovie.it - Mister Movie | Io Robot 2 si farà? Will Smith aperto al Sequel

Leggi su Mistermovie.it

Dopo lo scandalo che ha travoltocon lo schiaffo inferto a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar del 2022, l’attore ha visto un notevole declino nella sua carriera.: Una Nuova Speranza per la Sua Carriera con “Io,2”class="wp-block-heading">Il divieto di partecipare alle cerimonie degli Academy Awards per i prossimi dieci anni e l’annullamento di numerosi contratti per film e progetti commerciali hanno messo in discussione il futuro professionale di. Tuttavia, c’è chi crede che un ritorno al grande schermo con un film atteso come Io,2 potrebbe rappresentare la sua rinascita.Il Successo di “Io,” e la Formula Vincente diclass="wp-block-heading">è stato una delle star più importanti di Hollywood negli ultimi decenni, con una carriera costellata di successi.