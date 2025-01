Lapresse.it - Migranti, Meloni: “Cassazione dà ragione a governo, pronti con centri in Albania”

Leggi su Lapresse.it

“Iperin? A me pare che le sentenze delladianoal, dice che spetta alstabilire quali siano i paesi sicuri e che conseguentemente il giudice non possa sistematicamente disapplicare il trattenimento deiche arrivano, ma può invece motivare il caso specifico per cui quella persona non è sicura in quel paese. Una cosa completamente diversa da quella che hanno fatto i magistrati del Tribunale di Roma”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa di inizio anno in corso alla Camera.“Per quello che ci riguarda quindi iinsonoper essere operativi, noi abbiamo un dispositivo pronto a partire in qualsiasi momento”, ha aggiunto la premier ricordando che “fortunatamente lo scorso anno gli sbarchi sono diminuiti del 60% e negli ultimi giorni si sono quasi azzerati.