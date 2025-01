Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Branch comanda tra le moto dopo 235 km, Ekstroem veloce nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.12– Al rilevamento del km 87, la Ford di Mattiascontinua a macinare, visto il tempo di 46:24 davanti al brasiliano Lucas Moraes (Toyota) in 48:05 e al sudafricano Lategan (Toyota) in 48:19, leader della classifica generale e in controllo della situazione.09.10– Arrivano aggiornamenti al km 235 e Rossha messo la freccia. Il pilota della Hero guida le fila con il tempo di 2:39:43 a precedere il francese Van Beveren (Honda) in 2:40:37 e l’argentino Luciano Benavides (KTM) in 2:41:03. A completare la top-5 Cornejo Florimo (Hero) e Daniel Sanders (KTM), che sta risalendo la china. Brabec non è ancora passato a questo rilevamento,aver chiuso secondo ai 226 km.9:03 CAMION – Mancano poco meno di 30 minuti alla partenza dei mezzi pesanti08.