Libri | alla Feltrinelli di piazza dei Martiri il processo a Nino Sarratore de L’amica geniale

Venerdì 10 gennaio ore 18.00, presso la libreriadideia Napoli, l’autrice Raffaella R. Ferré presenta il suo nuovo libro Lo stronzo– Guida semiseria ai(Colonnese Editore), in una serata che promette di diventare un “” al personaggio dedi Elena Ferrante. La presentazione vedrà l’intervento di Gennaro Marco Duello, giornalista di Fanpage.it e scrittore, che difenderà il controverso personaggio, della stessa autrice nei panni dell’accusa e di Titti Marrone, giornalista de Il Mattino e scrittrice, nel ruolo di giudice imparziale. Le letture saranno affidate ad Alessandra Nardini. L’ingresso è libero.Lo stronzodi Raffaella Ferrè si avventura in un’irriverente e sagace riflessione sul mito della genialità, analizzando quella figura archetipica che, a metà tra il fascino e l’insopportabilità, suscita in noi una curiosa attrazione: il “genio” che, pur essendo in grado di ammaliarci, è destinato a lasciare il segno di una ferita.