Lady Gaga cambia look, il colore di capelli che non ti aspetti

Non vi è nessun modo migliore per celebrare il primo posto in classifica – quello del nuovo singolo Die With a Smile – che con un cambio: per prepararsi all’imminente lancio del prossimo album,ha ben pensato di dire addio ai recentiscuri in favore di un biondo ghiaccio sorprendente.: l’era di Die With a Smile è biondo platinoDovessimo individuare un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo dotato più degli altri di spirito trasformista non vi è dubbio, sarebbe senz’altro lei:hato, di nuovo, e lo ha annunciato con totale nonchalance in un post Instagram di ringraziamento verso i suoi fan per aver portato il suo ultimo singolo – Die With A Smile, il popolare duetto con Bruno Mars – presso il primo posto della Billboard Hot 100, la classifica dei brani più ascoltati pubblicata settimanalmente dall’omonima testata.