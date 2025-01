Amica.it - Kate Middleton compie 43 anni, ed è pronta ad affrontare i nuovi impegni

(askanews) – Un compleanno nel segno della speranza, la principessa del Gallesfesteggia i suoi 43cercando di voltare pagina dopo un anno turbolento che l’ha vista ritirarsi dalla vita pubblica per malattia.Negli ultimi tempi la moglie dell’erede al trono William è apparsa in pubblico e secondo le indiscrezioni dei tabloid britci, dovrebbe intensificare i suoireali nel 2025 accanto al marito dopo aver annunciato a settembre di aver completato la chemioterapia per un cancro non specificato. GUARDA LE FOTO: tutte le uscite della principessa nel 2024, foto per foto La principessa del Galles solitamente celebra il compleanno circondata dalla famiglia a Norfolk, la ricorrenza cade quasi un anno dopo il ricovero in ospedale per un intervento chirurgico addominale il 16 gennaio 2024.