Incidente spaventoso in autostrada si scontrano cinque auto

Un gravestradale, quello che ha vistoveicoli coinvolti e tre feriti soccorsi in codice verde nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio lungo la A51 in direzione Nord nel tratto tra Carugate e la barriera di Agrate Brianza in Lombardia. Per fortuna, nonostante la dinamica spaventosa e che ha visto tantescontrarsi, le conseguenze non sono state drammatiche.Leggi anche: Alessia muore così all’improvviso, a soli 27 anni: un destino orribileSul posto si sono portate squadre del Comando dei vigili del fuoco di di Monza e Brianza per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza: presenti l’pompa da Vimercate e un altro mezzo analogo dalla sede centrale di Monza. Risultano coinvolti tre feriti trasportati in codice verde all’ospedale (al Policlinico di Monza e a Vimercate) dal personale Agenzia regionale emergenza urgenza.