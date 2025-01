Ilgiorno.it - In via Verdi arriva un vero medico, Samuel Norsa

Leggi su Ilgiorno.it

Primi giorni di attività per l’ambulatorio temporaneo che è stato istituito dall’Asst Melegnano Martesana dopo il caso di Luca Nascimbene, sedicentedi base che ha lavorato per mezza giornata a Vizzolo Predabissi, il 2 gennaio, e poi è stato sospeso sull’onda di un’indagine dei Nas, che gli contestano l’assenza dei requisiti necessari a esercitare la professione. Da martedì 7 gennaio i vizzolesi rimasti senzapossono fare riferimento all’ambulatorio di via9, dove non manca il via vai di pazienti. A gestire il servizio, fresco di laurea in medicina. Fino al 17 gennaio sarà lui a ricevere il pubblico; gli subentrerà poi la collega Federica Ciuffini, che sarà operativa fino al 24 gennaio. Si resta in attesa di capire cosa succederà dopo quella data: se si proseguirà con l’ambulatorio provvisorio, o verrà nel frattempo individuato un nuovotitolare, al quale assegnare i pazienti oggi nel limbo.