Il Papa raffreddato non legge il discorso agli ambasciatori | Concreta minaccia di una guerra mondiale

«Soffro ancora il raffreddore, ho chiesto a monsignor Ciampanelli di continuare lui are». CosìFrancesco all’inizio dell’udienza di oggi, giovedì 9 gennaio, al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Quello del Pontefice è stato unfiume, dalla geopolitica ai diritti civili. Tra gli argomenti su cui pone l’accento, c’è il diritto all’aborto, definito dallo stesso «inaccettabile» perché «contraddice i diritti umani, in particolare il diritto alla vita». Per Jorge Mario Bergoglio «tutta la vita va protetta, in ogni suo momento – continua – dal concepimento alla morte naturale, perché nessun bambino è un errore o è colpevole di esistere, così come nessun anziano o malato può essere privato di speranza e scartato». Dopo l’aborto, Francesco è intervenuto sulla situazione a Gaza lanciando un appello «per il cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi israeliani».