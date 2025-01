Ilrestodelcarlino.it - Il ds: "Nessun colpo imminente, mercato difficile". E la società blinda due gioiellini del vivaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A margine della conferenza stampa, il ds Casella ha spiegato che "non ci sono movimenti diimminenti". Aggiungendo che tantissimesono alla ricerca di profili simili per rinforzare i rispettivi reparti offensivi e che per la Spal non sarà facile centrare certi colpi ma che lavorerà fino alla fine per rinforzare la squadra di Dossena. Intanto, il club biancazzurro hato due ragazzi del: Alex Roda e Leroy Cecchinato hanno infatti firmato il contratto di apprendistato ‘giovane di serie’, rispettivamente fino al 30 giugno 2027 e 30 giugno 2026. Roda (classe 2008) è un difensore centrale di grande personalità, figlio d’arte (il papà vinse lo scudetto Giovanissimi con la nella stagione 1985-86), e pure i fratelli Mattia, Nathan e Thiago sono legati albiancazzurro.