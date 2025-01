Movieplayer.it - Grande Fratello: Jessica Morlacchi abbandona il programma, Helena Prestes e Ilaria Galassi in nomination

Leggi su Movieplayer.it

La ventunesima puntata del reality show si è conclusa con l'uscita diche, per sua scelta, ha deciso di lasciare la Casa. La ventunesima puntata delsi è rivelata una delle più attese di questa stagione, giunta ormai al centoquattordicesimo giorno. Il motivo principale? La decisione del provvedimento disciplinare controe altre concorrenti, come, coinvolte nei recenti episodi che hanno fatto discutere il pubblico. Il comunicato della produzione Nel pomeriggio, una nota ufficiale delaveva anticipato che si sarebbe trattato di un unico provvedimento disciplinare, destinato ai concorrenti coinvolti. Tuttavia, la natura del provvedimento era rimasta avvolta nel mistero, aumentando l'attesa per la puntata. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha aperto la classica .