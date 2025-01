361magazine.com - Grande Fratello, il retroscena su Jessica: cosa è accaduto dietro le quinte

, stando a una segnalazione arrivata da Deianira Marzano,si sarebbe rifiutata di andare in studio dopo aver abbandonato il giocoieri sera ha abbandonato il reality show di Canale 5. Non ha condiviso la scelta degli autori del programma di metterla sullo stesso piano di Helena mandandola con lei e Ilaria Galassi al televoto e facendo così scegliere al pubblico chi lasciare in casa delle tre.Le tre gieffine infatti hanno litigato tra loro assumendo un comportamento non idoneo ad un format televisivo, e per questo è stato preso questo provvedimento dalnella puntata di ieri sera.leggi anche–> GF, Luzzi e Cesara a confronto, entrambe insistono suma lei esce di scenaStando a quanto riferisce l’esperta di gossip Deianira Marzano, la Morlacchi sarebbe dovuta entrare in studio dopo aver lasciato la casa ma pare che si sia rifiutata preferendo tornare a casa sua, anzi, la cantante avrebbe anche detto che si sarebbe rivolta al suo avvocato per capire il da farsi.