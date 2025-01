Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena e Jessica: il confronto dopo il bollitore “non volevo lanciarlo” | Video Mediaset

Alsi parla dello scontro trae delche ha fatto il giro dei social. Alfonso Signorini è pronto ad affrontare con le singole concorrente quanto accaduto nella casa di Cinecittà.: “nonlanciare ilsono state protagoniste di un scontro che ha acceso la casa delcomplice anche un. Cosa è successo? Tutto è iniziato durante una semplice cena. Un mancato passaggio del pane da parte diha fatto arrabbiare la Morlacchi che le ha detto della “imbecille”. Non solo, la ex voce dei Gazosa prima si è tolta il microfono e poi ha proseguito dicendole: «non mi levi il pane dalle mani, imbecille. Ma stai zitta che non sai manco com’è fatto il pane.