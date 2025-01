Germania tiene la produzione industriale sale l’export ma scendono le vendite verso la Cina - 42%

Ilfattoquotidiano.it - Germania, tiene la produzione industriale, sale l’export ma scendono le vendite verso la Cina (- 4,2%)

Sospiri di sollievo a Berlinodopo i pessimi dati sugli ordini all’industria diffusi mercoledì. I dati di oggi,ed export, non sono brillanti ma neppure così negativi come si sarebbe potuto temere. In novembre laè cresciuta dell’1,5% rispetto ad ottobre, meglio delle attese degli economisti.Su base annuale (ossia rispetto a novembre 2023, ndr), laregistra invece una flessione del 2,8%.A spingere il dato complessivo sono soprattutto l’aumento delladi energia (+5,6% rispetto al mese precedente), l’edilizia (+2,1%) e il settore “fabbricazione di altri mezzi di trasporto” (aeromobili, navi, treni, veicoli militari, +11,4%).Nello stesso mesetedesco è salito del 2,1% su ottobre, come non accadeva da gennaio, con un aumento del 2,1%.