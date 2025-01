Rompipallone.it - Futuro Frattesi, altro che Roma: l’Inter può chiudere con un’altra Big di Serie A

In casa Inter continua a capitalizzare l’attenzione il profilo di Davide: clamoroso quello che potrebbe succedere a gennaio.si sta preparando per affrontare il Venezia inA dopo la sconfitta arrivata in Supercoppa Italiana contro il Milan in finale. Nel frattempo diverse voci si stanno accavallando su un nerazzurro in particolare: stando alle ultime indiscrezioni, Davidesarebbe sempre più lontano però occhio alla novità delle ultime ore.Da un lato c’èesse ormai neanche più tanto nascosto dellaper il centrocampista, dall’adesso l’affondo (eventualmente) decisivo potrebbe arrivare daBig diA. Ecco cosa sta succedendo e che situazione si sta prospettando perdi Simone Inzaghi., non c’è solo la: ancheBig diA ci sta seriamente pensandoDavidesta trovando poco spazio nel, un po’ come lo scorso anno ma con una differenza sostanziale: in questa stagione in corso sembra non riuscire ad incidere come fatto lo scorso anno seppure da subentrante.