Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Di tutto per arrivare a Henrique. Diversi in uscita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 9 gennaio 2025 - Se da una parte l'affare Folorunsho è ormai chiuso e si attende solo lo sbarco in città del centrocampista proveniente dal Napoli, dall'altra nelle ultime ore laè tornata a spingere in modo concreto per provare a mettere le mani su Luiz. Il nome affascinante è quello del jolly offensivo del Botafogo. Giocatore di spessore, in grado di accendere la fantasia dei tifosi. Pradè e Goretti si sono messi in testa di provarci fino in fondo. Piace particolarmente al direttore tecnico gigliato che lo segue da tempo. Respinta la prima offerta, laha già presentato una controposta di circa 20 milioni più bonus. Ancora siamo distanti dalla richiesta del Botafogo ma la forbice si è ridotta e laè fortemente convinta della bontà tecnica del giocatore.